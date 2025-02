Criança de 10 anos é brutalmente esfaqueada por adolescente no ES

Um menino de 10 anos foi esfaqueado, na manhã do último domingo (16), em Cariacica. De acordo com informações, a suspeita de cometer é uma adolescente de 18 anos.

O tio da criança contou a Polícia Militar que seu sobrinho havia sido esfaqueado por uma jovem, de 18 anos, que fugiu do local.

Algumas horas após o crime, a suspeita se entregou a polícia e foi conduzida pelos militares para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A mãe dela informou que a filha possui distúrbios psiquiátricos e faz uso de remédios controlados.

Leia também: Moradores encontram corpo em área de mata em Mimoso do Sul

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui