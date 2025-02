Moradores encontram corpo em área de mata em Mimoso do Sul

Moradores da localidade de Fazenda Santa Joana, em Mimoso do Sul, encontraram um corpo em estado avançado de decomposição em uma área de mata na tarde do último sábado (16).

O casal que encontrou o corpo contou aos militares que acreditava se tratar de um idoso que morava sozinho na região e não era visto havia cerca de 15 dias.

O homem relatou que, todo domingo, levava comida ao idoso; entretanto, estranhou que a comida que ele havia levado na semana anterior permanecia no mesmo lugar.

Ele chamou sua esposa e, juntos, foram buscar onde o idoso poderia estar, encontrando, em seguida, o corpo.

De acordo com a Polícia Militar, não foram identificados sinais aparentes de violência.

Populares informaram que o homem não tinha parentes próximos, exceto uma sobrinha, que esteve presente durante o atendimento da ocorrência e assumiu a responsabilidade pelos pertences do tio.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a remoção do cadáver.

