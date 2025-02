Crime banal: após briga, homem é esfaqueado em Cachoeiro; veja

Após uma briga, na noite deste sábado (8), um homem que não teve a identidade revelada foi esfaqueado no meio da rua no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito, de 37 anos, foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro, e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

O acusado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça.

A vítima foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde da vítima não foi informado.

