Crueldade! Criança de três anos morre após sofrer abuso sexual no ES

Uma criança de apenas três anos morreu na última quarta-feira (5) após dar entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, com sinais de agressão e abuso sexual.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe médica de plantão contou que a criança chegou já sem vida no hospital acompanhada pelo companheiro do tio do menino.

O rapaz, de 18 anos, que levou a criança ao PA, contou aos militares que a criança apresentou febre o dia todo e que medicou por conta própria em casa, porém o menino convulsionou e desmaiou.

Questionado sobre as agressões e abusos, ele confessou apenas que batia na criança de forma recorrente, mas negou que teria abusado do menino. Ele contou que a criança morava com o tio e mais duas adolescentes, além de outra criança de cinco anos.

Ele foi conduzido pelos policiais até o endereço da residência e, no local, os militares foram informados de que o suspeito teria passado o dia todo trancado com a criança em um cômodo da casa. Nesse quarto, foi encontrado um colchão no chão com marcas de suor, fezes e manchas não identificadas. No local também havia um notebook e um tripé, com indicativos que eram gravados vídeos.

As adolescentes informaram que o rapaz agredia a vítima, entretanto alegaram não ter conhecimento sobre os abusos, mas que ele sempre se trancava nesse quarto com o menino, enquanto o tio, que era responsável pela criança, estava trabalhando.

A Polícia Científica e o conselho tutelar foram acionados.

Os policiais receberam a informação de que o tio da vítima estava no hospital buscando informações sobre o estado de saúde do sobrinho. Ele negou que tinha ciência sobre os abusos, contudo não esboçou nenhuma reação ao saber sobre a situação.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o tio da vítima e o suspeito foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados em flagrante por homicídio e estupro de vulnerável.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e liberado para velório.

