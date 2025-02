PF prende em flagrante suspeito de divulgar pornografia infantil no ES

A Polícia Federal no Espírito Santo deflagrou na manhã desta quinta-feira (6) a Operação “ADEONA” destinada ao combate ao abuso infanto-juvenil em Vila Velha.

Um homem foi preso em flagrante pela prática do crime de armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil, previsto no artigo 241-B da Lei 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Dois telefones celulares foram apreendidos.

O suspeito responderá pelo crime de aquisição, posse e armazenamento de pornografia infantojuvenil. Além do crime de disponibilização, compartilhamento e publicação de pornografia infantojuvenil, com penas que podem alcançar até 10 anos de reclusão, além de sanções pecuniárias.

As investigações foram iniciadas a partir da denúncia de que uma criança de 10 anos estava sendo coagida por um homem através de uma rede social a enviar fotos íntimas, após o início das investigações foi identificado que um morador do Espírito Santo participava de chats em rede social, onde se compartilhava e se vendia material de abuso sexual infanto-juvenil.

O nome da operação, “ADEONA”, faz alusão à deusa que ensinava os meninos a andar, acompanhando-os nos primeiros passos fora de casa.

Leia também: São José do Calçado: suspeito é indiciado por homicídio qualificado