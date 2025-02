Crueldade: homem é alvejado com vários tiros em Anchieta

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros no bairro Jerusalém, em Anchieta, na noite da última quarta-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio com arma de fogo. Testemunhas relataram que cerca de cinco homens cercaram a vítima e efetuaram os disparos.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação; entretanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia.

Leia também: Jovem fica ferido após andaime de obra desabar em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui