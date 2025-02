Crueldade! Mãe é presa após torturar bebê de 11 meses no ES

Uma mulher de 28 anos foi presa na manhã deste sábado (8), acusada de maus tratos contra o próprio filho de apenas 11 meses. O fato ocorreu no bairro Ataíde, no município de Vila Velha.

Chutes e xingamentos

Em um vídeo gravado pela própria agressora e encaminhado ao ex-companheiro, pai da criança, é possível ver a “mãe” chutando a criança, de um quarto para o outro, enquanto o bebê chora, caído ao chão.

Ao chegar no local da ocorrência, os militares encontraram um homem que relatou ter recebido um vídeo enviado pela ex-companheira no qual mostrava a mulher agredindo o filho de ambos com chutes. O homem afirmou que o fato teria acontecido no mesmo dia.

Conduzidos para Delegacia

Após identificar a mulher, os militares conduziram ambas as partes para a Delegacia Regional para que o fato fosse apurado.

A Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, e autuada em flagrante por tortura e em seguida encaminhada para o Centro de Triagem de Viana.

Imagens fortes

A criança de 11 meses, que apresentava hematomas pelo corpo, foi encaminhada, junto do pai, para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Por se tratar de crime contra uma criança, as imagens não serão reproduzidas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

