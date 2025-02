De novo! Prefeitura e bombeiros combatem incêndio em Anchieta

As altas temperaturas e a falta de chuvas contribuíram para o surgimento de mais um incêndio em Anchieta. Desta vez, equipes da prefeitura auxiliaram o Corpo de Bombeiros a combater o fogo no bairro Cantagalo, na Sede do município, na noite de domingo (16). Ação continua na manhã desta segunda-feira (17).

É a segunda ocorrência do tipo em uma semana. Ainda não é possível informar se o fogo surgiu espontaneamente ou se foi causado por ação humana. Apesar da destruição de uma extensa área de vegetação, o gerente de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, relatou que não foram encontrados animais mortos.

Incêndio chegou perto de casas. Foto: Leonardo Rovetta

Nogueira descreveu os acontecimentos: “Na noite de domingo, a equipe da Defesa Civil foi acionada para atender um foco de incêndio no bairro Cantagalo. Prontamente o plantonista foi até o local e acionou o Corpo de Bombeiros, devido a proporção da queimada”, contou.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura também foi acionada e disponibilizou um caminhão pipa e uma máquina pá carregadeira, para auxiliar no combate ao fogo. Por volta das 23 horas as equipes conseguiram controlar o fogo.

Agentes da prefeitura isolaram a área na manhã desta segunda (17).

“Hoje, pela manhã, as equipes retornaram ao local e constataram que o fogo retornou, tomando como medida de segurança fazer um aceiro, que é a criação de barreiras, com a abertura da vegetação, para inibir a propagação das chamas”, completou.

