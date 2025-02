Delegacia de desaparecidos do ES divulga balanço de casos solucionados

O trabalho de investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), durante o ano de 2024, resultou na localização de 395 pessoas, representando um saldo positivo de quase 85% do total de registros durante o ano. O balanço das ações foi divulgado nesta segunda-feira (10).

De janeiro a dezembro de 2024, a Delegacia registrou 455 ocorrências de pessoas desaparecidas, sendo 395 localizadas. Os dados abrangem adultos, idosos, crianças e adolescentes.

O balanço mostra que a maior incidência de desaparecimentos foi entre adultos do sexo masculino, com 258 ocorrências registradas, das quais 197 resultaram em localizações, 36 permanecem como desaparecidos ativos e 25 foram óbitos confirmados.

Dados estatísticos:

Adultos Femininos

Registros: 68

Desaparecidos ativos: 6

Encontrados vivos: 61

Óbitos: 1



Adultos Masculinos

Registros: 258

Desaparecidos ativos: 36

Encontrados vivos: 197

Óbitos: 25



Crianças (até 11 anos): Feminino

Registros: 2

Desaparecidos ativos: 0

Encontrados vivos: 2



Crianças (até 11 anos): Masculino

Registros: 6

Desaparecidos ativos: 0



Adolescentes Masculinos (até 17 anos)

Registros: 32

Desaparecidos ativos: 6

Encontrados vivos: 23

Óbitos: 3



Idosos (a partir de 60 anos): Feminino

Registros: 5

Desaparecidos ativos: 0



Idosos (a partir de 60 anos): Masculino

Registros: 22

Desaparecidos ativos: 2

Encontrados vivos: 19

Óbitos: 1



Quando uma pessoa desaparece, as investigações começam a partir do registro formal da ocorrência. “Um familiar deve comparecer à DEPD com todas as informações disponíveis, características e, se possível, uma fotografia recente do desaparecido”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, delegado Luiz Gustavo Ximenes da Silva.

Durante o registro, todas as informações sobre o desaparecimento e suas circunstâncias são coletadas de forma detalhada. Em seguida, as investigações são intensificadas, com buscas em unidades policiais, hospitais públicos, casas de albergados, registros de abordagem, serviços de rua e pesquisas em redes sociais. “As investigações nunca cessam até que a pessoa desaparecida seja encontrada”, enfatizou o delegado.

Entre as ações da DEPD ao longo de 2024, destaca-se a prisão de um homem de 44 anos, suspeito do desaparecimento de Sara Serra dos Santos, de 20 anos, ocorrido no dia 13 de novembro de 2022. O indivíduo foi preso no dia 20 de agosto, por força de mandado de prisão preventiva, no bairro Serra Dourada III, no município da Serra. Durante as buscas na residência do suspeito, foram encontradas roupas, fotografias, além de crachás e outros objetos pertencentes à vítima.

Procedimento Operacional Padrão (POP)

No dia 09 de julho de 2024, foi implementado o Procedimento Operacional Padrão (POP) para o tratamento de ocorrências relacionadas a pessoas desaparecidas. Essa norma padroniza os procedimentos realizados pela Polícia Civil do Espírito Santo, promovendo atuação conjunta e coordenada em casos de desaparecimentos de pessoas de todas as idades, incluindo pessoas com deficiência ou transtornos do espectro autista, sem qualquer tipo de discriminação.

Onde registrar:

Em casos de desaparecimento, recomenda-se procurar a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas. Em períodos noturnos, fins de semana ou feriados, qualquer unidade policial de plantão pode ser acionada e a ocorrência será encaminhada à DEPD.

A Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas está localizada na R. Dr. João Carlos de Souza, 89, Barro Vermelho, Vitória – ES. O telefone de contato é (27) 3198-7022, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.