Desenvolvimento Social realiza treinamento para servidores de Cachoeiro

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), promoveu na última semana um treinamento voltado aos servidores dos serviços e programas da pasta.

A capacitação ocorreu no CRAS Jardim Itapemirim, em dois turnos – matutino e vespertino – e contou com a participação de mais de 120 profissionais.

O treinamento teve como foco o aprimoramento das habilidades dos servidores na utilização do sistema Captar, uma ferramenta essencial para otimizar a prestação de serviços à população. A iniciativa contemplou equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Central de Benefícios, Centropop, Acessuas Trabalho, Banco de Alimentos, Conselho Tutelar, Primeira Infância no SUAS, SAAF, entre outros.

A Captar Consultoria Pública, empresa especializada no desenvolvimento de políticas públicas, captação de recursos e criação de tecnologias inovadoras para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi a responsável por ministrar o treinamento. Entre suas principais soluções está o Software CAPTAR SUAS, desenvolvido para atender às necessidades da Assistência Social por meio de módulos específicos que otimizam a gestão dos serviços prestados.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, destacou a importância da capacitação: “Esse treinamento é fundamental para garantir que nossos servidores estejam sempre atualizados e aptos a atender as demandas da população com eficiência e qualidade. Investir na formação dos profissionais da assistência social reflete diretamente na melhoria dos serviços oferecidos pelo município”, disse.

Além de proporcionar conhecimento técnico sobre o software, a capacitação também fortalece a integração entre os servidores e reforça o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim com a melhoria da qualidade de vida da população por meio da Assistência Social.

