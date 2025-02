Dia do emprego: mutirão em Anchieta tem mais de 200 vagas disponíveis

As mais de 100 vagas para trabalhar na Samarco, por meio da empresa Milplan, estão movimentando a agência do Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta, que tem no total 211 vagas para trabalho remunerado nesta terça-feira (11), desde bem cedo. Confira a lista completa de profissões.

Uma longa fila se formou em volta do quarteirão no início da manhã pelos trabalhadores de olho nas oportunidades, que são para contratação imediata. A previsão do Sine é que muitos já comecem a trabalhar no fim de fevereiro.

Carpinteiro, jatista, lixador, operador de munk, soldador, caldeireiro são algumas das vagas para a Milplan. Mas na agência do Sine há empregos para diversas empresas.

Confira no link a listagem completa de vagas e de profissões.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão (foto), que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.