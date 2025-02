Diocese de Cachoeiro completa 67 anos de criação e evangelização

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, completa neste domingo, dia 16, 67 anos de criação. Em fevereiro de 1958 foi criada através da Bula “Cum Territorium” pela sua Santidade o Papa Pio XII.

Desmembrada da então Diocese do Espírito Santo, hoje Arquidiocese de Vitória, a extensão territorial da Diocese continua sendo a mesma de 1958, mas o número de Municípios e Paróquias aumentou. Hoje, sua área geográfica abrange 27 municípios do sul do Espírito Santo que, juntos, totalizam 43 paróquias, 1.011 comunidades e cerca de 450 mil fiéis, além de importantes instrumentos de Evangelização e compromisso com as Pastorais, Círculos Bíblicos, Movimentos e Ministérios, Escolas de Teologia e Diaconato Permanente e dois seminários para formação de Presbíteros (Bom Pastor e São João Maria Vianney).

Dom Luiz Gonzaga Peluso

O primeiro bispo diocesano a pastorear a diocese de Cachoeiro de Itapemirim foi Dom Luiz Gonzaga Peluso, que tomou posse no dia 29 de novembro de 1959, quase 2 anos após a criação da Diocese.

Dom Luiz Mancilha Vilela

Em 03 de dezembro de 1985 foi eleito o segundo bispo diocesano, Dom Luiz Mancilha Vilela, sscc, terminando assim o primeiro período vacante da diocese.

Com uma sede de renovação e de trabalho de conjunto, aliada a uma vontade grande de pôr em prática os ensinamentos do Concílio Vaticano II, e, dentro deste aspecto, todas as orientações da CNBB, Dom Luiz chegou à implantando um novo projeto de organização diocesana, valorizando sempre a comunhão e a participação dos Presbíteros: surgia assim as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).

Em 2003, mais precisamente no dia 23 de fevereiro, dom Luiz é nomeado Bispo Coadjutor da Arquidiocese de Vitória, o que fez com que a diocese de Cachoeiro entrasse pela segunda vez em vacância.

Dom Célio de Oliveira Goulart

Pouco tempo depois, ainda em 2003, tomou posse o terceiro bispo de Cachoeiro, Dom Célio de Oliveira Goulart, no dia 06 de setembro.

Sob o pastoreio Dom Célio a diocese de Cachoeiro completou o seu Jubileu de Ouro (1958 – 2008), em um momento de muita festa e alegria por toda a diocese.

Em maio de 2010, porém, o Papa Bento XVI nomeou dom Célio como novo bispo da diocese de São João Del Rei – MG, fazendo com que a diocese de Cachoeiro entrasse pela terceira vez em sua história em período de vacância.

Dom Dario Campos

Pouco mais de um ano separaram a diocese de Cachoeiro do seu quarto (e atual) bispo diocesano, dom Dario Campos, que tomou posse no dia 10 de julho de 2011, em Missa presidida por dom Luiz Mancilha Vilela, que entregou o governo da diocese a dom Dario sob os olhares de cerca de 10 mil fieis, que alegres recebiam de braços abertos o seu novo bispo.

Em seu discurso de posse, dom Dario externou a alegria de voltar às suas terras, uma vez que é natural do interior de Castelo, e deixou claro seu desejo de trabalhar junto às pastorais, e principalmente, às comunidades eclesiais de base.

Dom Dario deu seguimento ao trabalho pastoral trilhado pela diocese ao longo dos anos de existência e também conduziu a diocese para novos rumos, especialmente com a realização da Assembleia Diocesana em 2014, encerrada em novembro, e que apontou novos caminhos pastorais para a diocese de Cachoeiro de Itapemirim trilhar.

Dom Luiz Fernando Lisboa

Após mais de dois anos de vacância, o Papa Francisco nomeou Dom Luiz Fernando Lisboa como o 5º bispo para a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Na mesma data, o Papa Francisco concedeu a dignidade de arcebispo a Dom Luiz Lisboa.

Em 20 de março de 2021 Dom Luiz Fernando Lisboa tomou posse como o Arcebispo-bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

