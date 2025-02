“Filtrando (H)emoções”: projeto acolhe pacientes de Guaçuí

Além de proporcionar conforto e carinho, o projeto “Filtrando (H)emoções” também promove o plantio de árvores na região do Caparaó Capixaba, reforçando a conexão entre saúde e meio ambiente.

Em um gesto que une cuidado, empatia e sustentabilidade, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, por meio da Comissão de Humanização, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), lança o projeto “Filtrando (H)emoções”. A ação transformará os aniversários dos pacientes em tratamento de hemodiálise em momentos especiais, repletos de acolhimento e significado.

O tratamento de hemodiálise exige resiliência e força, já que os pacientes passam por longas e frequentes sessões para garantir sua saúde e qualidade de vida. Pensando nisso, o projeto busca humanizar esse processo, trazendo gestos simbólicos que aquecem não apenas o corpo, mas também a alma.

Um presente com significado

No mês de seu aniversário, cada paciente receberá dois presentes carregados de simbolismo e afeto:

✔ Um cobertor, essencial para proporcionar conforto durante as sessões de hemodiálise, simbolizando o abraço e o cuidado da Santa Casa.

✔ Uma muda de ipê, entregue com o nome do paciente, representando vida, força e esperança. Assim como uma árvore cresce e se fortalece com o tempo, a iniciativa busca transmitir a mensagem de renovação e continuidade.

Além do gesto de carinho, a parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça o compromisso ambiental do projeto. Os pacientes que desejarem plantar suas mudas em casa contarão com suporte técnico da Semmam, garantindo um plantio adequado e sustentável. A equipe levará em consideração fatores como espaço disponível, presença de fiação elétrica, iluminação pública e fluxo de pedestres e veículos, assegurando que as árvores cresçam saudáveis e bem localizadas.

Impacto ambiental e social

Mais do que uma simples entrega de mudas, o projeto busca deixar um legado para o futuro, promovendo o plantio de árvores na região do Caparaó Capixaba, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Espírito Santo. A parceria com a Semmam fortalece essa iniciativa, contribuindo para um ambiente mais verde e sustentável.

A ação reforça a conexão entre natureza e bem-estar, mostrando que, assim como as árvores enfrentam desafios climáticos e seguem firmes, os pacientes também são exemplos de força e superação.

Com essa iniciativa, a Santa Casa de Guaçuí e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente reafirmam seu compromisso com a saúde, a qualidade de vida e a sustentabilidade, demonstrando que o cuidado vai além dos procedimentos médicos – é sobre acolher, apoiar e transformar vidas.

Início do projeto

O projeto “Filtrando (H)emoções” terá início em março, contemplando os aniversariantes dos primeiros três meses de 2025. A expectativa é que essa ação não apenas fortaleça os laços entre pacientes e equipe de saúde, mas também contribua para um ambiente mais verde e sustentável para as futuras gerações.

