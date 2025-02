Discussão em bar acaba em tentativa de homicídio no ES

Um homem de 27 anos sofreu uma tentativa de homicídio no último domingo (9), no bairro Aribiri, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado dentro de um veículo com ferimentos causados por arma branca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros.

A vítima informou aos militares que não conhecia o autor do crime; entretanto, teria bebido com o suspeito em um bar, onde os dois iniciaram uma discussão.

O homem foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação; no entanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

Qualquer informação sobre a autoria e a motivação do crime pode ser enviada ao Disque Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita, pode ser feita de forma anônima e de qualquer lugar do estado.

