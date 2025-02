Do técnico ao superior: confira as vagas oferecidas pelo IEL-ES

O estágio traz muitas vantagens para os estudantes, seja para colocar em prática o conteúdo visto em sala de aula ou para alavancar o networking no início da carreira.

Pensando nisso, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) disponibiliza, a partir desta sexta-feira (14), mais de 30 vagas de estágio, que abrangem desde os níveis técnico e tecnólogo até o superior. As oportunidades estão distribuídas por municípios das regiões Metropolitana e Sul do Estado.

As empresas buscam candidatos das áreas de: administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, economia, educação física, engenharias (civil, computação, mecânica), fonoaudiologia, jornalismo, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda, sistemas de informação, técnico (eletromecânica, segurança do trabalho) e tecnólogo em logística.

Os estagiários podem receber bolsas em torno de R$ 900,00 a R$ 1.500,00 para o ensino superior. Já para os níveis técnico e tecnólogo, os valores são de até R$ 1.118,00. Além disso, muitas recrutadoras ainda apresentam auxílio-alimentação, vale-transporte, entre outras vantagens.

Para os alunos de engenharia civil, entre o 2° e o 8° período, a Techvias Engenharia, na Serra, é quem oferece uma oportunidade. Já para aqueles que estejam a partir do 5° período do curso, a chance é concedida pela Brasile Construtora, em Vila Velha. Ambas as empresas oferecem bolsas de R$ 1.000,00.

A Fortlev, do setor de armazenamento de água, tubos e conexões, oferece para os técnicos em eletromecânica em formação uma bolsa no valor de R$ 1.118,00. A vaga ainda conta com benefícios como alimentação na empresa, que inclui café da manhã, almoço e café da tarde, seguro de vida, entre outros.

Inscrições

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades. As vagas ficam disponíveis no site do IEL-ES até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato por meio do e-mail [email protected].

15 vagas para quem cursa nível superior

A Biancogres, fabricante de cerâmicas, está com processo seletivo exclusivo, com 15 vagas para quem cursa nível superior. Há vagas para quem está cursando superior em engenharias (mecânica, elétrica, civil, produção, controle e automação), administração, estatística, matemática e tecnólogo em Logística.

Saiba mais por meio do link: https://iel-es.pandape.infojobs.com.br/Detail/1892834