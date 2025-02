Em Brasília pelo Desenvolvimento de Apiacá por Meio de Recursos Federais

Desde terça-feira (4), o prefeito Márcio Keres (PSB), acompanhado dos vereadores Mário Lúcio, Elder Pintor e Lucas de Oliveira Aquino, está em Brasília em busca de recursos para o município de Apiacá. A comitiva tem visitado deputados federais e senadores, como Gilson Daniel, Jack Rocha, Victor Linhalis, Helder Salomão e Marcos do Val, para apresentar demandas essenciais da cidade.

Em busca de investimentos

O objetivo da viagem é garantir investimentos em diversas áreas, incluindo infraestrutura, limpeza do rio, construção de encostas, o programa Minha Casa, Minha Vida, aquisição de maquinários para a agricultura e melhorias na saúde, como a reforma dos postos, além de avanços na educação, entre outras áreas.

As solicitações do Poder Executivo e do Legislativo foram entregues por meio de ofícios a todos os gabinetes visitados, garantindo uma avaliação técnica favorável para a liberação dos recursos destinados ao município.

A agenda oficial em Brasília segue até quinta-feira (6), com previsão de retorno dos representantes de Apiacá ao município no fim do dia.

Leia Também: Prefeito e vereadores de Calçado se reúnem com vice-governador