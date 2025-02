Prefeito e vereadores de Calçado se reúnem com vice-governador

A união tem sido a chave para a transformação de São José do Calçado e, nesta quarta-feira (5), mais um importante passo foi dado nesse caminho. O prefeito Cuíca (PSB), acompanhado do vice-prefeito Maurício e do deputado Vandinho Leite (PSDB), esteve em Vitória para uma reunião com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

União de forças

Segundo Cuíca, o objetivo é unir forças para levar melhorias para a população de São José do Calçado. “Estamos avançando juntos, unindo forças para garantir ainda mais melhorias para nossa população”, ressaltou o prefeito.

Durante a conversa, foram discutidos novos investimentos do governo do Estado, além das próximas obras que continuarão impulsionando o crescimento do município de Calçado. Além disso, o prefeito destacou a importância da parceria com o governo estadual e reforçou o compromisso de seguir trabalhando pelo progresso da cidade.

Encontro na Fonte Grande

O encontro, realizado no Palácio da Fonte Grande, contou também com a presença dos vereadores da base do governo na Câmara Municipal — presidente Vanderléia Rodrigues, Fifi, Hebinho do Dito, Zé Manel, Janaína, Wallef e Julierme — além dos suplentes Guilherme e Paulinho Nolasco.

Os secretários municipais, que desempenham um papel fundamental na gestão e no desenvolvimento da cidade, também participaram do encontro.

