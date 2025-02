Empresários capixabas mantêm confiança na economia e querem investir

O ano de 2025 começou com os empresários do comércio capixaba confiantes na economia e com intenção de investir na contratação de funcionários, na empresa e nos estoques. Mesmo assim, há preocupação quanto ao futuro da economia, do setor e dos negócios.

As análises são de levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Maior no sudeste

De acordo com a pesquisa, o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec) no Espírito Santo, que está em 113,6 pontos (sendo acima de 100 considerado satisfatório), segue em janeiro como o maior do Sudeste e mais alto que a média brasileira, de 109 pontos.

Ao comparar o indicador capixaba do mês passado com o mesmo período de 2024, houve crescimento de 2,3%. Mas, ao avaliar dezembro do ano passado e janeiro de 2025, o índice caiu 1,7%, o que pode sinalizar uma acomodação no otimismo, característico do primeiro semestre, segundo o Connect Fecomércio-ES.

Apesar dessa queda, o resultado capixaba foi menos comprometedor que o dado observado em Minas Gerais (-2,2%), São Paulo (-2,6%) e Rio de Janeiro (-5,2%). No Brasil, o indicador também caiu -3% entre dezembro e janeiro. Quando comparado a janeiro de 2024, o índice do mês passado apresentou estabilidade, com -0,1%.

Entre os subíndices que compõem o Icec capixaba, houve crescimento de 2,8% na confiança quanto às condições atuais da economia, do setor e da empresa quando se compara os dados de dezembro e janeiro. Nas intenções de investimentos, o índice subiu 2,3% – sendo aumento de 6% na contratação de funcionários, 7% na situação dos estoques e 1,1% na empresa.

Já quanto ao subíndice de expectativas futuras – que avalia também a economia, o setor e a empresa –, houve queda de 7,5% entre dezembro e janeiro, apesar de ter tido um aumento de 3,4% ao comparar janeiro de 2024 e o mesmo mês de 2025.

Para a coordenadora de pesquisas do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, o desempenho do Espírito Santo reforça sua posição de destaque dentro da região Sudeste, com um índice acima da média nacional e um crescimento na comparação anual, tendo uma maior estabilidade mesmo diante das oscilações do período.

“Apesar das incertezas quanto ao futuro, os empresários do comércio demonstram comprometimento em manter seus negócios ativos e competitivos. Um reflexo disso é o aumento de 6% na intenção de contratação de funcionários, indicando que há uma expectativa de continuidade das operações e uma projeção de melhora na demanda nos próximos meses com crescimento nas vendas”, ressaltou Ana Carolina Júlio.

A coordenadora também destacou a intenção de investimento nos estoques, que registrou um aumento de 7%. “Isso pode ser interpretado como um movimento estratégico dos empresários para alinhar seus níveis de mercadorias à demanda esperada. Esse ajuste visa evitar tanto a falta de produtos quanto excessos que possam comprometer as atividades da empresa, indicando um planejamento para atender ao mercado”, explicou.

Em relação à desconfiança quanto ao futuro, Ana Carolina acredita que um dos fatores para esse comportamento é o aumento da taxa Selic, que encarece o crédito – com custos mais elevados de financiamentos e empréstimos – e reduz o poder de compra dos consumidores e a demanda por serviços, o que pode impactar na confiança do empresário. Há ainda um ambiente de juros altos, no qual corre-se o risco de aumentar a inadimplência e impactar a saúde financeira das empresas.

“Embora o cenário econômico apresente desafios, os empresários do comércio demonstram capacidade de adaptação. A manutenção de investimentos em capital humano e a gestão eficiente de estoques são provas de uma postura proativa para manter a competitividade e atender às demandas do mercado”, reforçou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.

