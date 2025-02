Empresários de Cachoeiro se reúnem para discutir melhoria no comércio

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, se reuniu nesta quarta-feira (26) com comerciantes do bairro Guandu para ouvir demandas e buscar soluções para melhorar o fluxo comercial na região.

O encontro aconteceu no auditório do Centro de Manutenção Urbana (CMU) e contou com a presença de representantes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACISCI), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jean Cipryano, além de vereadores.

Entre os principais pontos debatidos, destacou-se a reabertura ou não da rua Professor Quintiliano, a instalação de uma base da Guarda Civil Municipal e a criação de vagas de estacionamento no local onde ficava o Posto Oásis. Além disso, foram discutidas a implantação de áreas de carga e descarga, o reforço na segurança pública – com foco no combate ao tráfico de drogas e furtos – e um espaço adequado para ambulantes, que atualmente estão na rua do Teatro Municipal.

No Centro, os comerciantes solicitaram um estudo de viabilidade para o alargamento da rua Capitão Deslandes, conhecida como “rua dos bancos”, com a criação de vagas de estacionamento e a possibilidade de um ponto de ônibus próximo à Praça de Táxi.

O prefeito Theodorico Ferraço garantiu que a Prefeitura está à disposição para atender as demandas e sugeriu a criação de uma comissão para organizar e priorizar as pautas.

“Nosso objetivo é fortalecer o comércio central de Cachoeiro e, consequentemente, impulsionar a economia da cidade. Precisamos ouvir os comerciantes e atuar de maneira ágil para garantir que as melhorias sejam implementadas o quanto antes”, afirmou Ferraço.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jean Cipryano, reforçou a importância do diálogo com o setor para a construção de soluções eficazes.

“A parceria entre o poder público e os comerciantes é essencial para um desenvolvimento equilibrado. Vamos avaliar todas as sugestões e traçar um planejamento para tornar o comércio do Guandu e do Centro ainda mais atrativo e dinâmico”, destacou Cipryano.

Os comerciantes saíram do encontro otimistas e marcaram uma nova reunião para o dia 10, quando definirão pautas prioritárias do setor a serem apresentadas para a Prefeitura.

Leia também: Alunos de Cachoeiro recebem orientações sobre segurança no trânsito