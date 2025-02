Envolvidos em furto de pimenta e café no noroeste do Estado são presos

Nesta semana, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio das Delegacias de Polícia (DPs) de Águia Branca e de Pancas, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Divisão de Inteligência Prisional (DIPP) da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), prendeu dois homens, de 26 e 30 anos, indiciados pelos furtos e roubos de grandes quantidades de pimenta e café nas zonas rurais dos municípios de Águia Branca e Pancas.

A dupla que foi detida fazia parte de uma organização criminosa especializada na prática de furtos e roubos de pimenta e café nas zonas rurais do noroeste capixaba.

Após as investigações das Delegacias de Polícia de Águia Branca e de Pancas, o Juízo da Vara Única de Águia Branca determinou a prisão da dupla e expediu os respectivos mandados que foram cumpridos no município de São Mateus.

O titular da Delegacia de Polícia de Águia Branca, o delegado Daniel Azevedo, informou que a organização criminosa atuava de forma estratégica.

“Eles invadiam fazendas na zona rural, rendiam as vítimas, e, quando não havia ninguém no local, furtavam mercadorias, como pimenta e café. Os criminosos levavam a caminhonete e transportavam as mercadorias para um local ainda não identificado, mas a investigação segue em andamento”, explicou.

Nessa quarta-feira (19), a PMES prendeu o suspeito de 30 anos, em São Mateus, após um cerco montado pela polícia, com base em informações que apontavam a presença dele em um veículo Fiat Argo de cor branca. Já nesta quinta-feira (20), foi detido o suspeito de 26 anos, que estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele foi detido na residência dele no Residencial Colina, também em São Mateus.

Os indivíduos respondem pelo crime de furto qualificado e foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde as providências legais foram tomadas. Posteriormente, foram levados para a Penitenciária de São Mateus.