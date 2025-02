Equipe K9 do 6ºBPM apreende drogas em tonel na Serra

Na última quinta-feira (26), a equipe K9 da Força Tática do 6º Batalhão apreendeu um tonel contendo grande quantidade de entorpecentes no bairro Jardim Tropical, na Serra.

Durante patrulhamento tático motorizado, os militares utilizaram o cão farejador Apollo, que conseguiu localizar um tambor enterrado com drogas. No interior do recipiente, foram encontrados sete tabletes de maconha, 330 buchas da mesma substância, além de 31 pedras de crack e 62 pinos de cocaína.

Nenhum suspeito foi detido. Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia do município para as providências cabíveis.

