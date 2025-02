ES: hospital recebe novos leitos para atendimento pediátrico e adulto

O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (14) a oferta de mais 22 leitos hospitalares no Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), gestor do Hospital “Cidade Saúde Dr. Luiz Buaiz”, em Guarapari. Essa entrega representa a última fase de ampliação realizada pela Secretaria da Saúde (Sesa) para a contratualização de leitos a fim de atender os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para esta última fase, foram contratualizados 10 leitos de Clínica Cirúrgica – Enfermaria adulto e 12 leitos de Clínica Cirúrgica – Ortopédica Adulto, totalizando 22 novos leitos.

Presente na unidade para a entrega dos novos leitos, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destacou o compromisso do Governo do Estado, por meio da Sesa, em ampliar o acesso ao leito hospitalar e às cirurgias.

“Temos o compromisso com a população capixaba e essa nova entrega mostra mais uma importante fase na saúde pública capixaba. Passamos de 98 leitos contratualizados para 183 leitos, ampliamos o perfil hospitalar da unidade com atendimentos em ortopedia e a sua capacidade instalada”, celebrou o secretário, Tyago Hoffmann.

A ampliação, iniciada em outubro de 2024, totaliza agora 85 novos leitos contratualizados, passando de 98 leitos SUS para 183, com aporte financeiro de R$5.589.926,16 por mês. Além dos novos leitos, o Hospital “Cidade Saúde Dr. Luiz Buaiz” ampliou o perfil assistencial aos usuários do SUS, com inclusão da ortopedia adulta e pediátrica, e da sala vermelha pediátrica.

Além disso, passou de um hospital caracterizado como Apoio, de média e baixa complexidade, para um hospital Estratégico, com mais de 100 leitos, segundo a classificação da rede hospitalar estadual que considera o perfil assistencial e a sua capacidade instalada, definida na Portaria Nº 215-R, de 2021. A unidade é referência para o atendimento aos Guaraparienses, à região Metropolitana de saúde e à região Expandida Sul.

Leitos SUS no Hospital “Cidade Saúde Dr. Luiz Buaiz”, em Guarapari

Os serviços contratualizados incluem: obstetrícia (atendimento de gestantes de risco habitual); Enfermaria Adulto e Pediátrica; Cirurgia Adulto e Pediátrica; Unidades de Terapia Intensiva (UTIs); Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP); Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO); Salas vermelhas Adulto e Pediátrica; e Ortopedia Adulto e Pediátrica.

Abaixo a tabela com o quantitativo de leitos contratualizados, totalizando os 183 leitos SUS na unidade.

TIPO DE LEITOS Nº LEITOS Clínica Médica – Enfermaria Adulto 30 Clínica Médica – Enfermaria Pediátrica 31 Clínica Cirúrgica – Enfermaria Adulto 10 Clínica Cirúrgica – Enfermaria Pediátrica 5 Clínica Cirúrgica – Ortopédica Adulto 12 Clínica Cirúrgica – Ortopédica Pediátrica 5 Clínica Obstétrica – Enfermaria – Risco Habitual 27 Intermediária Neonatal Convencional (UCINCO) 7 UTI Pediátrica 10 UTI Neonatal 10 UTI ADULTO 20 U/E Sala Vermelha Adulto 10 U/E Sala Vermelha Pediátrica 6