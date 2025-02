ES: idoso pede ajuda na rua após ser agredido por três dias pelo filho

Um homem de 34 anos foi preso após agredir seu pai, de 63 anos, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na última terça-feira (11).

De acordo com informações da Polícia Militar, o idoso foi encontrado do lado de fora da residência pedindo ajuda. Ele alegou que estava sendo agredido havia três dias.

Os militares encontraram o suspeito embriagado dentro de casa; entretanto, ele se mostrou bastante agressivo e, a princípio, não obedeceu às ordens da polícia.

A Polícia Civil informou que o rapaz foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica; no entanto, foi liberado porque a vítima preferiu não representar criminalmente nem solicitar medida protetiva, alegando não ter sofrido maus-tratos.

