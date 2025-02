Escola de Afonso Cláudio promove observação de astros

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Elvira Barros, localizada no município de Afonso Cláudio, realizou, na última quinta-feira (20), um encontro voltado à observação astronômica. Denominado “AstroExplora”, o evento buscou estimular a curiosidade científica e promover a integração entre escola e comunidade.

Durante a realização das atividades, os estudantes, com auxílio de equipamentos adequados, puderam observar o Sol enquanto recebiam explicações sobre a dinâmica do astro e sua influência na Terra. À noite, a programação seguiu com observação de corpos celestes, atividades interativas e jogos temáticos, proporcionando um ambiente lúdico e educativo para todos os participantes.

Segundo a professora de Ciências e idealizadora da ação, Keila Camporês, a Astronomia tem um papel fundamental na conexão entre passado, presente e futuro. “Desde os tempos mais antigos, olhar para o céu despertou curiosidade, consumiu mitos e guiou civilizações. Hoje, continua sendo uma ponte entre ciência e imaginação, uma linguagem universal que conecta pessoas ao passado, ao presente e ao infinito do cosmos”, destacou a docente.

“O diferencial do AstroExplora foi justamente essa combinação entre experiência sensorial, aprendizado prático e socialização. O evento permitiu que os participantes identificassem constelações e os principais astros visíveis a olho nu, compreendessem noções básicas sobre os movimentos celestes e refletissem sobre a importância da Astronomia para a humanidade”, complementou Keila Camporês.

Já para o estudante Lucas Knaak, a experiência transformou a percepção sobre o céu noturno. “As pessoas nunca param para olhar o céu de verdade. Para elas, as estrelas são apenas pontos destacados no alto, e os planetas são coisas distantes que só existiam nos livros. Mas, diante do nosso projeto, nossa intenção é tornar a observação mais acessível às pessoas”, relatou o aluno.

