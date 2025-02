Escola de Brejetuba promove aula prática de Ciências

Alunos do 6º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Leogildo Severiano de Souza, localizada no município de Brejetuba, participaram, na última quinta-feira (20), de uma aula prática no laboratório de Ciências. A ação buscou aproximar os estudantes do conhecimento científico de maneira prática e significativa.

Durante a realização das atividades, o professor de Ciências e idealizador da ação, Gênesis Marcos Rodrigues, abordou conceitos fundamentais para a compreensão dos fenômenos químicos e físicos relacionados às misturas homogêneas e heterogêneas.

Segundo o docente, a interação direta com os experimentos não apenas facilitou a compreensão do conteúdo, mas também despertou nos alunos um grande interesse pela disciplina. “Para mim, foi um momento ímpar. Perceber que os estudantes estavam todos interessados na aula e curiosos sobre o que iriam descobrir foi gratificante. Além disso, notar que foi possível trabalhar o conteúdo curricular proposto com êxito e participação dos estudantes me fez ter certeza de que aquele momento foi significativo para a aprendizagem deles”, destacou Rodrigues.

Ele acrescentou ainda que nos encontros subsequentes à aula prática os estudantes demonstraram maior envolvimento e disciplina, trazendo também questionamentos baseados nas experiências realizadas.

Leia também: Alfredo Chaves anuncia mudanças no trânsito para o Carnaval 2025