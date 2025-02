Alfredo Chaves anuncia mudanças no trânsito para o Carnaval 2025

A Prefeitura de Alfredo Chaves comunica que, a partir desta terça-feira (25), ocorrerão alterações no trânsito no centro da cidade devido à montagem da estrutura para o Carnaval 2025.

A Rua em frente à Prefeitura será interditada para a instalação das estruturas de palco e tendas. Além disso, a Travessia Luiz Paterlini será bloqueada em dois acessos: No trecho entre a rua Lauro Ferreira Pinto e a Avenida Getúlio Vargas e no trecho entre a avenida Getúlio Vargas e a rua Moacir Saudino. O trânsito será desviado para a Rua Guilherme Paterlini.

Já na sexta-feira (28), a partir das 17h, a avenida Getúlio Vargas será fechada no trecho em frente ao Fórum até a esquina da Telest.

A Prefeitura também informa que a tradicional feira da Agricultura Familiar será realocada para a rua entre a Igreja Matriz N.S. Da Conceição e a agência do Sicoob, na sexta-feira.

Pedimos a compreensão da população e reforçamos que tais medidas são essenciais para garantir a segurança e o sucesso do evento. Contamos com a colaboração de todos!

Leia também: Som irregular no carnaval gera multa e apreensão em Anchieta

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui