Escolas recebem reparos para garantir funcionamento de ar-condicionado

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está promovendo melhorias na infraestrutura elétrica das escolas municipais para garantir o funcionamento adequado dos aparelhos de ar-condicionado. O trabalho atende a uma solicitação da Secretaria Municipal de Educação (Seme) e busca proporcionar mais conforto térmico a alunos e servidores.

Duas unidades de ensino, a EMEB Galdino Theodoro da Silva e a EMEB Maria das Victórias Oliveira de Andrade, chegaram a ter as aulas suspensas devido ao calor intenso e a impossibilidade de uso do ar-condicionado por conta de problemas na rede elétrica. Após uma intervenção emergencial da equipe de eletricistas da Seme, com suporte da concessionária de energia EDP, as atividades foram normalizadas com segurança.

A secretária municipal de Educação, Celeida Chamão de Medeiros, destacou a importância dos reparos e da modernização das instalações elétricas. “Nossa prioridade é garantir um ambiente escolar adequado para nossos alunos e professores. Além de novos aparelhos de ar-condicionado, estamos corrigindo falhas na rede elétrica, que há anos não recebia manutenção adequada, para eliminar riscos e assegurar o conforto térmico necessário”, afirmou.

Aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado

Para ampliar a climatização nas unidades escolares, a Prefeitura de Cachoeiro adquiriu 150 aparelhos de ar-condicionado e instalará os equipamentos em escolas que ainda não os possuíam. Além disso, substituirá unidades antigas e irrecuperáveis. A compra já inclui a instalação, garantindo mais agilidade na implementação.

As escolas que não tinham ar-condicionado e receberão os novos equipamentos são:

EMEB Maria Stael – 10 unidades

EMEB Domingos Ubaldo – 08 unidades

EMEB Maria Angélica – 06 unidades

EMEB Albertina Macedo – 06 unidades

EMEB Rotary – 08 unidades

EMEB Padre Gino – 08 unidades

EMEB Julieta Depes Tallon – 12 unidades

A prefeitura destinará os aparelhos restantes para substituir equipamentos antigos e irrecuperáveis em outras escolas da rede municipal.

Além disso, a Seme distribuirá os materiais elétricos armazenados em seu almoxarifado às unidades escolares, permitindo adequações na rede elétrica e garantindo suporte à demanda energética dos novos aparelhos.

