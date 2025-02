Moradores de Presidente Kennedy terão acesso a cursos gratuitos

A partir de março, o Senac Espírito Santo, por meio da Unidade de Educação Profissional de Cachoeiro de Itapemirim, irá ofertar 270 vagas em cursos gratuitos para a comunidade de Presidente Kennedy, na Região Sul do Estado. A iniciativa é o resultado de uma parceria com a Prefeitura do município. Serão 18 turmas gratuitas que irão ser abertas ainda neste 1º semestre de 2025.



As aulas serão ministradas na Agência Municipal de Treinamentos, no Centro de Presidente Kennedy. A cidade tem recebido investimentos em sua cadeia produtiva com destaque para a construção do Porto Central, que tornará a cidade uma referência em logística para todo o Brasil. Além disso, também está prevista a abertura de turmas nas comunidades quilombolas de Boa Esperança e Cacimbinha.



Os alinhamentos para a oferta dos cursos foram definidos neste mês de fevereiro, em reunião entre representantes do Senac de Cachoeiro de Itapemirim e da Prefeitura de Presidente Kennedy. A novidade é uma oportunidade para moradores e trabalhadores da região que poderão aproveitar as oportunidades de trabalho e renda que já estão sendo abertas no município.



Em breve, mais detalhes sobre as qualificações serão divulgados nos canais de comunicação do Senac-ES e da Prefeitura.



Parceria visa atender às transformações econômicas da região

A Gerente de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro de Itapemirim, Janaina Dardengo, destaca que essa parceria terá como objetivo preparar profissionais para atender às novas demandas da região, que passa por um momento de transformação e investimentos econômicos, com o início das obras do Porto Central.



“Com essa parceria, o Senac-ES reforça seu compromisso com a educação profissional de excelência, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável de Presidente Kennedy. A oferta dos cursos está alinhada às necessidades do mercado de trabalho, capacitando profissionais qualificados para atuar em setores estratégicos que serão impulsionados pela implantação do Porto Central”, comenta.



“Essa ação estratégica não só fomenta a empregabilidade local, como também fortalece a economia regional, consolidando o município como um importante centro de desenvolvimento no Espírito Santo. O Senac segue comprometido em promover a transformação social e econômica por meio da educação profissional, preparando cidadãos para os desafios e oportunidades do futuro”, acrescenta a Supervisora de Educação Profissional, Fabiula Uggeri.



O Porto Central de Presidente Kennedy

As obras do Porto Central de Presidente Kennedy começaram em dezembro de 2024. A 1ª fase envolve a construção das estruturas portuárias de terminais para transbordo de petróleo e granéis líquidos de navios de grande porte. Até o momento o empreendimento já recebeu o aporte de R$ 2,6 bilhões e tem a expectativa de gerar 1.680 vagas de emprego.



Segundo o cronograma, essa 1ª fase deverá ser entregue até 2027 e o projeto deverá receber um investimento total de R$ 16 bilhões. Diante disso, o segmento do comércio de bens, serviços e hotelaria terão um crescimento significativo e irão demandar a necessidade de contratação de profissionais qualificados.

