Espírito Santo lança programação da Feira dos Municípios 2025

A Feira dos Municípios 2025 (Femunes), o maior evento de promoção turística e cultural do Espírito Santo, foi oficialmente lançada nessa segunda-feira (10), em Jaguaré, na Região do Verde e das Águas. A cerimônia deu início a uma série de lançamentos regionais, com o objetivo de mobilizar os municípios e engajar as comunidades para a feira, que será realizada entre os dias 03 e 06 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Nesta terça-feira (11), será a vez da região Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras receber o evento. A cerimônia acontecerá às 15 horas, na Secretaria de Educação de Nova Venécia, e abrangerá os municípios de Barra de São Francisco, Ecoporanga, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Vila Pavão.

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, destacou a relevância da Femunes para fortalecer o turismo regional. “A Feira dos Municípios é uma oportunidade para apresentar as potencialidades turísticas e culturais de cada cidade capixaba. Queremos que cada região se sinta parte desse grande evento e que os visitantes possam conhecer a diversidade e a riqueza do nosso Estado”, afirmou.

Os lançamentos continuam nesta quarta-feira (12), na região Doce Terra Morena (Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Ponto Belo), com evento no Teatro Municipal de Mucurici, e na quinta-feira (13), na região do Doce Pontões Capixabas (Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Águia Branca e São Domingos do Norte), em Águia Branca, na sede do Consórcio Público da Região Noroeste (CIM Noroeste).

As demais regiões turísticas do Estado terão seus lançamentos em março.