Espírito Santo poderá ter política de reabilitação para amputados

O Espírito Santo pode ganhar uma política pública voltada à reabilitação integral de pessoas amputadas. O Projeto de Lei (PL) 551/2024, de autoria do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), propõe garantir assistência em todas as fases do processo de recuperação, promovendo qualidade de vida e reduzindo vulnerabilidades biopsicossociais, como ansiedade e depressão.

A proposta estabelece três diretrizes principais: a oferta imediata de serviços de urgência e emergência com atendimento especializado; incentivo à pesquisa por meio da parceria entre o poder público e instituições acadêmicas; e a criação de alternativas inovadoras e inclusivas para promoção da saúde.

Amputações em alta

Dr. Bruno Resende justifica a iniciativa com base na alta incidência de amputações, especialmente causadas por diabetes e acidentes de trânsito, com destaque para ocorrências envolvendo motociclistas.

“As amputações representam um problema de saúde pública reconhecido mundialmente, com impactos significativos na vida dos pacientes, afetando aspectos físicos, emocionais, sociais e laborais”, pontua o parlamentar. Ele cita dados de 2023, que apontam 73.031 amputações realizadas no Brasil.

Ainda segundo o deputado, a falta de uma política específica compromete a reabilitação desses pacientes, tornando o processo mais difícil devido à ausência de protocolos e à insuficiente capacitação das equipes de saúde para lidar com todas as etapas do tratamento.

Além do atendimento clínico, o projeto prevê campanhas educativas, desenvolvimento de tecnologias assistivas e ações voltadas à reinserção social e profissional dos amputados.

O PL 551/2024 será analisado pelas comissões de Justiça, Saúde e Finanças antes de ser votado no Plenário.

