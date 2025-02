Espírito Santo tem 4,9 mil pré-selecionados na 1ª chamada do Prouni

O Espírito Santo teve 4.950 estudantes pré-selecionados no processo seletivo do primeiro semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni). Ao todo, 16.336 pessoas se inscreveram para esta edição, registrando 34.409 inscrições, já que cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da primeira chamada na terça-feira, 4 de fevereiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A segunda chamada será divulgada no dia 28 de fevereiro.

O estado teve 8.259 bolsas ofertadas (3.398 integrais e 4.861 parciais) em 62 instituições privadas de ensino superior. De acordo com o balanço do MEC, o curso mais concorrido no estado foi Medicina, com 6,9 mil inscritos e 146 pré-selecionados. Em seguida, estão Direito (3,1 mil inscritos e 468 pré-selecionados) e Psicologia (2,7 mil inscritos e 300 pré-selecionados).

Brasil:

Na primeira chamada, o processo seletivo teve 197 mil pré-selecionados. Ao todo, 768.296 pessoas se inscreveram para esta edição, registrando cerca de 1,5 milhão de inscrições, já que cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa. O MEC ofertou um total de 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais.

Perfil dos inscritos

Segundo o levantamento, a faixa etária com o maior número de inscrições é de 19 a 20 anos, com 674.954 inscrições realizadas. Em seguida, estão as faixas de 21 a 30 anos (414.605 inscrições) e de 13 a 18 anos (297.260 inscrições). Já para estudantes acima de 30 anos, o total chega a 97.874 inscrições.

A maior parte dos inscritos se declarou com a cor parda (344.861). Já aqueles que se identificam com a cor branca totalizaram 316.972 inscritos. A lista é completada, respectivamente, por aqueles que se autodeclararam pretos (96.161), amarelos (8.020) e indígenas (2.282).

Documentação

De acordo com o Edital nº 2/2025, o prazo para entrega da documentação dessa primeira chamada vai até 17 de fevereiro. O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio virtual/eletrônico.

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento. Caso não seja possível, informará colaboradores para receberem a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.

Confira o cronograma do Prouni 2025/1:

Prouni 20 anos

Criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O programa ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior. Em 2025, o Prouni comemora 20 anos de existência, com mais de 3,4 milhões de estudantes beneficiados entre 2005 e 2024.



Nestas duas décadas, mulheres (56%) e negros (55%) foram maioria entre o público da política. Além disso, segundo o Censo da Educação Superior de 2023, ao se analisarem os efeitos do programa na taxa de conclusão de curso superior, verificou-se que 58% dos participantes concluíram a graduação. Ao todo, 1,46 milhão de bolsistas concluíram seus cursos de graduação. Já entre os estudantes que não participam do programa, o percentual cai para 36%. Os dados ressaltam o impacto social do Prouni no acesso e na conclusão do ensino superior por parte de grupos vulnerabilizados.