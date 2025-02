Estado investe mais de R$ 40 milhões em rodovia no ES; confira

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, neste sábado (08), as obras de pavimentação do trecho da Rodovia ES-060, ligando a Rodovia do Sol à comunidade de Amarelos (Entroncamento da BR-101), no município de Guarapari. Foram investidos quase R$ 40 milhões nas melhorias operacionais da via, conhecida como “Estrada do Flamboyant”. O trecho é um importante destino turístico da região, ligando as duas principais rodovias que cortam a cidade.

Estimulo ao turismo

“Estamos inaugurando esta obra maravilhosa que conecta o bairro Village do Sol e liga essas duas importantes rodovias. O investimento não é apenas uma melhoria na infraestrutura, mas um passo importante para transformar a vida das pessoas que vivem aqui. Também estamos estimulando o turismo, um setor importante para o crescimento econômico do nosso Estado. Já observamos um aumento no número de pessoas praticando esportes, como ciclismo, corrida e caminhada. Nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Vamos colher ainda mais frutos desse trabalho no futuro”, afirmou o governador.

As obras de reabilitação e melhorias da ES-060 contemplam um trecho de quase 7,80 quilômetros de extensão e foram realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). As intervenções foram iniciadas em abril do ano passado e incluíram serviços como terraplenagem, pavimentação, construção de pontes e outras obras complementares, além de sinalização horizontal e vertical, serviços ambientais, hidro-semeadura, além do monitoramento e resgate de fauna.

Investimentos por todo o Estado

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, também participou da inauguração. “Com essa nova estrada, novas paisagens e oportunidades vão se desenvolver em Guarapari. A conexão do rural e do agroturismo com o lindíssimo litoral. Um investimento que terá capacidade de fomentar o desenvolvimento da região como um todo. Há poucos dias estivemos aqui para acompanhar o funcionamento do novo Hospital Cidade Saúde, para inaugurar novas estruturas de saneamento no sul do município e por aí vai. Nosso Governo, equilibrado, segue investindo. Semana que vem estaremos em Aracruz, inaugurando a nova estrada que liga o município a Fundão, via Santa Rosa. Vamos em frente!”, destacou.

Para o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, as obras de reabilitação visam melhorar a mobilidade do capixaba: “O Governo do Estado tem sido um grande parceiro dos municípios, olhando por todos de forma igual, de norte a sul do território capixaba. Estes serviços de reabilitação e melhorias nas rodovias, como nesse trecho que liga Amarelos à Rodovia do Sol. São quase oito quilômetros que irão proporcionar mobilidade e flexibilidade aos moradores e comerciantes da região de Guarapari. Com essa revitalização, estamos recuperando para a população um trecho já quase totalmente sem uso. Esse é o dever do Estado: chegar aos locais onde o cidadão mais necessita.”

Também estiveram presentes o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges; os deputados estaduais Fabricio Gandini e Zé Preto; além dos secretários de Estado, Fabio Damasceno (Mobilidade e Infraestrutura) e Junior Abreu (Casa Civil).