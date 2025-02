Estudantes de Afonso Cláudio recriam obras de Tarsila do Amaral

Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Elvira Barros, localizada no município de Afonso Cláudio, participaram, durante a primeira quinzena deste mês, de um projeto artístico imersivo.

A iniciativa, batizada de “Releituras que ganham vida”, transformou as aulas de Artes em um espaço de experimentação e aprendizado interdisciplinar ao propor a recriação de duas icônicas obras de Tarsila do Amaral: “O Vendedor de Frutas” e “Abaporu”.

Para a realização da atividade, que envolveu também conceitos de Inglês e Matemática, os estudantes, além de ampliarem seus conhecimentos na disciplina base por meio das telas analisadas, trabalharam vocabulário na língua estrangeira e aplicaram frações e proporções para a disposição e quantificação dos objetos.

De acordo com a professora de Artes, Fernanda Souza, para trazer “O Vendedor de Frutas” para a realidade, os alunos montaram um barco repleto de frutas reais, recriando com riqueza de detalhes a cena retratada na pintura. Já para “Abaporu”, caracterizaram-se com mãos e pés gigantes, incorporando visualmente a icônica figura da obra.

“A arte vai além de ser apenas observada; ela deve ser sentida, recriada e conectada ao mundo dos alunos. Ao experimentar, construir e interagir com a arte, os alunos não apenas desenvolvem habilidades artísticas, mas também ampliam seu pensamento crítico, criatividade e capacidade de colaboração”, destacou a docente Fernanda Souza.

