Família busca por paciente desaparecido em Guaçuí

Um homem, identificado como Josimar da Conceição Bruno, de 32 anos, desapareceu após fugir da Santa Casa de Guaçuí na última terça-feira (25). Ele deu entrada na instituição após fraturar a clavícula.

De acordo com a sua mãe, Sueli da Conceição Bruno, ele é alcoólatra e costuma ter lapsos de memória (esquecimentos breves). A família ainda não comunicou o fato à Polícia Civil, mas apela para que quem tiver informações sobre o paradeiro do rapaz entre em contato por meio do número: 28 999686692.

Josimar mora em Piaçú, distrito de Muniz de Freire. Conforme explica, Dona Sueli, essa não é a primeira vez que o rapaz desaparece. Em um outro momento, ele precisou ser internado em um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, de onde também fugiu e quase morreu, após ser espancado por moradores de rua.

