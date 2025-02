Estudantes de Anchieta já podem solicitar auxílio para transporte

A prefeitura de Anchieta anunciou que já está aberto o prazo para estudantes universitários e de cursos técnicos solicitarem à Prefeitura de Anchieta o auxílio financeiro para o transporte até os locais onde estudam neste primeiro semestre.

O período vai até 31 de abril. Somente receberá o auxílio quem cumprir todas as necessidades contidas no decreto nº 6.619/2025.

O prefeito de Anchieta, Leonardo Abrantes, assinou o decreto nº 6.619/2025 na tarde de terça-feira (18), estabelecendo as normas para a obtenção do auxílio e para a prestação de contas da utilização do dinheiro pelos alunos.

“É uma oportunidade imperdível. Faça sua inscrição e aproveite esse benefício que estamos oferecendo para você buscar mais conhecimento, para você fazer o seu crescimento profissional”, disse o prefeito.

Valores

Para estudantes de instituições de municípios fronteiriços, Alfredo Chaves, Guarapari e Piúma, o auxílio é de R$ 300. Quem estuda nos municípios que não fazem fronteira com Anchieta recebe R$ 600.

Para alunos de cursos com aulas apenas um ou dois dias, os valores mudam: R$ 150 para deslocamentos vizinhos e R$ 300 para viagens mais longas.

Nos meses de julho e dezembro o auxílio é de 50% do valor. Em janeiro não há pagamento. Para solicitar o auxílio para o segundo semestre, o prazo será de 14 de julho até 12 de setembro.

O valor correspondente ao período dos meses de fevereiro a julho será pago em 31 de maio. Já no dia 31 de outubro os estudantes receberão o valor de agosto a dezembro.

Documentos Necessários para Inscrição:

– Documentos Pessoais:

– Documento de Identidade e CPF

– Cartão da família da Secretaria Municipal de Saúde

– Comprovante de Residência:

– Conta de energia elétrica ou água dos últimos 3 meses

– Para imóvel alugado: contrato ou recibo mensal (últimos 3 meses)

– Se comprovante em nome de terceiros: apresentar declaração de residência

– Documentos Acadêmicos:

– Comprovante de matrícula (assinado e carimbado pela instituição)

– Declaração de aulas presenciais (assinada e carimbada pela instituição)

– Documentos Complementares:

– Contrato com a empresa de transporte

– Cartão ou extrato bancário contendo agência e número da conta do estudante