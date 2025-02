Estudantes participam de atividade prática de Química no ES

Alunos da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Zenóbia Leão, localizada no município de Guarapari, participaram, nessa terça-feira (11), de uma atividade prática de Química. A experiência utilizou a luz negra para demonstrar a fluorescência em materiais do dia a dia e exemplificar a eficácia dos protetores solares.

De acordo com o professor responsável pela iniciativa, João Vitor de Assis, a aula teve como objetivo principal introduzir os alunos ao conceito de fluorescência e suas aplicações no cotidiano, além de conscientizá-los sobre a importância do uso do protetor solar e os diferentes tipos de radiação solar. “Com isso, os estudantes puderam aprender mais sobre os efeitos da radiação ultravioleta e como a proteção adequada é essencial para a saúde da pele”, destacou o professor.

João Vitor de Assis frisou ainda que o experimento prático despertou grande interesse entre os alunos e explicou que, para a realização do projeto, foram utilizados diversos materiais, como notas de dinheiro, canetas marca-texto e tônicos, para demonstrar a fluorescência sob a luz negra.

Por fim, o professor explicou que a abordagem prática e visual facilitou a compreensão dos conceitos científicos, tornando o aprendizado mais dinâmico e envolvente: “Realizamos um teste comparativo com protetores solares aplicados sobre a pele e em placas transparentes, permitindo aos alunos visualizar, em tempo real, como esses produtos bloqueiam a radiação UV.”

