Ex-prefeito de Anchieta irá assumir cargo na Casa Civil do ES

O ex-prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), anunciou nesta sexta-feira (21), por meio de suas redes sociais, que passará a integrar a equipe da Casa Civil do Governo do Estado. Ele ocupará o cargo de assessor especial na gestão do governador Renato Casagrande.

“É com muita satisfação que recebo e aceito o convite para fazer parte da gestão do nosso governador Renato Casagrande. Assumo a Assessoria Especial da Casa Civil com muita vontade de ajudar os municípios do nosso Estado em suas mais variadas demandas”, declarou Petri.

Com a nomeação, Petri se junta a outros ex-prefeitos do Sul capixaba que assumiram funções no governo estadual. Recentemente, Victor Coelho (PSB), ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, foi nomeado secretário de Estado da Cultura (SETUR).

