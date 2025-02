Vereador de Guaçuí busca recursos em Brasília para a Santa Casa

O vereador Valmir Santiago (PP) esteve em Brasília nesta semana para cumprir uma agenda de reuniões em busca de investimentos para Guaçuí. Acompanhado do provedor da Santa Casa de Misericórdia, Vandir, do diretor João Paulo e da administradora Josi, o parlamentar se reuniu com os senadores Fabiano Contarato e Marcos do Val.

Além disso, os integrantes da comitiva se reuniram também com os deputados federais Gilson Daniel (Podemos), Messias Donato (Republicanos) e Helder Salomão (PT). Nos próximos dias, o vereador estará se reunindo com o presidente do PP no Estado, o deputado federal Da Vitória.

Durante os encontros, Santiago apresentou o projeto de ampliação física da Santa Casa e solicitou recursos para fortalecer a estrutura e a qualidade dos serviços prestados à população.

Foto: Reprodução | Redes Sociais