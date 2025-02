Ex-prefeito de Ibatiba segue na UTI; filho atualiza quadro de saúde

O ex-prefeito de Ibatiba e médico Lindon Jonhson permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi transferido para a unidade de saúde após um acidente, na rodovia BR-262, nesta terça-feira (11).

O filho do político atualizou o seu quadro de saúde por meio de um vídeo divulgado em uma rede social. “No momento ele está estável, ele teve algumas fraturas no tórax, mas está recuperando bem. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas está lúcido, está consciente. Em nenhum momento ele perdeu a consciência. Gostaria de agradecer todo o apoio, o carinho dado pelas pessoas, que ligaram e mostraram preocupação com ele. Queria dizer que está tudo bem e, em breve, ele vai tá recuperado”, explicou Hanemann Arruda.

Entenda o caso

O ex-prefeito de Ibatiba Lindon Jonhson sofreu um acidente, nesta terça-feira (11), na rodovia BR-262, próximo ao Trevo de Brejetuba.

As informações apontam que o veículo, modelo Fusca, que ele dirigia bateu em árvores de eucalipto às margens da rodovia. O ex-prefeito, que também é médico, estava voltando de um plantão quando perdeu o controle do automóvel.

