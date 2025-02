Ex-prefeito de Kennedy celebra aniversário em clima de ‘eleição’

O ex-prefeito de Presidente Kennedy, Reginaldo Quinta (PSD), vai comemorar seus 69 anos de forma grandiosa. No próximo sábado (22), a partir das 13h, ele receberá convidados em uma propriedade rural do município para uma festa aberta ao público.

Evento aberto ao público

Por meio de suas redes sociais, Quinta reforçou o convite e destacou que espera a presença de todos. Além disso, mensagens que circulam em grupos de WhatsApp indicam que haverá transporte gratuito para os interessados em participar do evento.

A festa, a princípio, pode parecer apenas uma comemoração pessoal, mas ocorre em um momento de instabilidade política no município. O prefeito eleito em 2024, Dorlei Fontão (PSB), teve sua posse impedida pela Justiça Eleitoral, que entendeu que ele tentava exercer um terceiro mandato consecutivo, o que é vedado pela legislação. Com a anulação dos votos de Fontão, o atual presidente da Câmara Municipal, Júnior de Gromogol (PSB), assumiu interinamente a administração até a definição de uma nova data para a eleição suplementar.

Cenário político

Diante desse cenário, diversos nomes já se movimentam para disputar o novo pleito. Reginaldo Quinta chegou a ser candidato em 2024, mas teve que deixar a corrida eleitoral por não apresentar quitação eleitoral. A pendência é fruto de uma condenação de três anos de inelegibilidade, decorrente de uma ação de improbidade administrativa ligada a um esquema de corrupção envolvendo a Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos, durante sua gestão em Presidente Kennedy.

A defesa de Quinta sustenta que o prazo de inelegibilidade já expirou, mas, segundo o juiz Miguel Maria Ruggieri Balaz e o desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o período foi suspenso entre setembro de 2020 e outubro de 2023, devido a liminares obtidas pelo ex-prefeito, o que estenderia a restrição até o presente momento.

Corrida eleitoral

Nos bastidores, outros nomes também aparecem como possíveis candidatos. Aluizio Corrêa (União), que substituiu Quinta na eleição de 2024 como candidato da oposição, é um dos cotados para disputar a prefeitura. No grupo de Fontão, ainda não há uma definição clara sobre quem assumirá a candidatura, mas seu filho, Fabrício Cordeiro da Cruz, atual secretário de Governo e presidente do diretório municipal do PSB, tem se articulado.

Com a iminência de uma nova eleição, a festa de aniversário de Reginaldo Quinta pode servir como um termômetro para medir sua influência e apoio político em Presidente Kennedy.

Leia Também: MPES abre inscrições para estágio de pós-graduação; bolsa de R$ 1.800