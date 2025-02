Expo Jaqueira: credenciamento de barracas começa nesta segunda (17)

O Município de Presidente Kennedy, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, publicou o Edital de credenciamento para interessados na comercialização de alimentos e bebidas na 33ª ExpoJaqueira, que acontecerá entre os dias 19 a 23 de março de 2025.

As inscrições acontecerão do dia 17 a 27 de fevereiro de 2025, no horário de 9h às 11h e 12h às 14h30, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SEMUCTEL), situada na Rua Olegário Fricks, nº 99, sala 03, Centro de Presidente Kennedy.

Os interessados devem acessar o Edital, através do link, e preencher o formulário.