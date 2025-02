Exposição exibe arte feita com material reciclado

A Mostra Circular – A Fantástica Carpintaria levará educação ambiental para a comunidade do Patrimônio da Penha, com uma programação gratuita e diversificada de exposição, vivências e oficinas a partir da próxima sexta-feira (14) até o domingo (16), na AMPA – Associação de Moradores do Patrimônio da Penha.

Os visitantes poderão conhecer de perto o processo de reciclagem de resíduos como tampinhas plásticas e embalagens, que são transformados em novos materiais com funcionalidades e design criativo, como mobiliários urbanos, bancos de praça, instalações de arte, jogos e objetos diversos.

Esse é o trabalho realizado desde 2020 pela Fantástica Carpintaria, laboratório de reciclagem criativa e design circular localizado no Centro de Vitória, que integra a Cidade Quintal, organização dedicada a fortalecer comunidades por meio da arte, do design circular e do urbanismo participativo.

O projeto também faz parte da Precious Plastic, rede global de laboratórios de reciclagem de plástico.

A Mostra vem rodando o Espírito Santo desde o final do ano passado, estimulando a responsabilidade ambiental e engajando cada vez mais pessoas na reciclagem criativa, com soluções práticas para combater a poluição ambiental de resíduos plásticos, que formam mais de 430 milhões toneladas a cada ano, segundo a ONU.

“Nesta Mostra, temos a intenção de sair do Laboratório no Centro de Vitória e levá-lo para as comunidades. Está sendo gratificante levar na mala as nossas amostras, maquinários e protótipos para oferecer esta mostra, que une ciência, arte e design circular”, reflete Juliana Lisboa, diretora executiva e co-fundadora da Fantástica Carpintaria.

Nos municípios por onde passou, o projeto realizou uma campanha de coleta de tampinhas plásticas depositadas pelos moradores, incentivando a comunidade a participar ativamente do ciclo de transformação de resíduos.

Após passar pela Serra, Vila Velha e Regência, a mostra educativa e itinerante chega à sua 4ª edição no Patrimônio da Penha, alinhando seu propósito de educação ambiental com a rica biodiversidade dessa comunidade, que faz parte do Parque

Nacional do Caparaó, uma das mais representativas áreas de preservação da Mata Atlântica em território capixaba.

Programação

Na sexta-feira (14), a Mostra Circular começará às 17h30 e vai até às 20h30, com celebração de inauguração e visitas mediadas. Logo em seguida, o Atelier de Tecidos

Plásticos irá ensinar aos participantes técnicas para criar tecidos a partir do reaproveitamento de sacolas plásticas pós-consumo.

No sábado (15), a Mostra acontece das 9h às 18h, com visitas mediadas ao longo do dia. As atividades educativas incluem Atelier de Tecidos Plásticos pela manhã e Oficina de Tampilhismo na parte da tarde, voltada para adultos, que promove técnicas de revestimento de muros utilizando tampinhas plásticas, como alternativa mais acessível que substitui as tradicionais pastilhas.

No domingo (16), a Mostra continua, das 9h às 12h, com visitas mediadas e Oficina de Tecidos Plásticos.

A Mostra Circular – A Fantástica Carpintaria tem patrocínio de ES Gás, Intercores e ArcelorMittal. O projeto conta com o apoio do Instituto Energisa e a parceria com o ProDesign Ufes. Esta edição conta ainda com apoio local da AMPA – Associação de Moradores do Patrimônio da Penha. A realização é da Cidade Quintal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba – LICC do Governo do Estado do Espírito Santo.

Serviço

– Sexta-feira (14): 17h30-20h30

– Sábado (15): 9h-12h e 15h-18h

– Domingo (16): 9h-12h

Local: AMPA – Associação de Moradores do Patrimônio da Penha

Rua José Maria Gonçalves, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço – ES

Acesso: gratuito e aberto ao público

