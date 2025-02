Feira da Agricultura Familiar acontece neste sábado (22) em Anchieta

Neste sábado (22), das 5h às 11h, cerca de 30 expositores vão trazer pães, bolos, doces, biscoitos, queijos, conservas, temperos, uma enorme quantidade de frutas, verduras e legumes para a Feira da Agricultura Familiar.

O evento, que já conta com quase 30 anos de tradição, será realizado na Praça São Pedro, em Anchieta, com pico de movimento das 6h às 8h.

