Feira da Agricultura Familiar acontece neste sábado em Anchieta

Neste sábado (8) acontecerá em Anchieta a Feira da Agricultura Familiar, na Praça São Pedro a partir das 5 horas da manhã.

Moradores da região poderão comprar alimentos frescos diretamente de produtores, além de produtos da agroindústria da agricultura familiar de Anchieta.

Cerca de 30 expositores participarão com pães, bolos, doces, biscoitos, queijos, conservas, temperos e uma enorme quantidade de frutas, verduras e legumes de dar água na boca.

A Feira da Agricultura Familiar na Praça São Pedro é uma tradição de quase 30 anos. O atendimento regular é das 5h às 11h, mas o pico do movimento se dá entre 6h e 8h.

