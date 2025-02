Feira de Agronegócios Cooabriel: nova edição está confirmada para 2025

O calendário do agronegócio capixaba já tem seu principal evento confirmado: a Feira de Agronegócios Cooabriel- 2025 vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de julho, em São Gabriel da Palha.

Para esta edição, estão previstos 114 estandes, 10 a mais que em 2024, além da ampliação dos espaços de circulação e da área de estacionamento, proporcionando ainda mais comodidade para os participantes.

O superintendente geral da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, destaca que as mudanças são necessárias para acompanhar o crescimento exponencial do evento, que em 2024 movimentou R$ 690 milhões e recebeu 21 mil visitantes.

“Não fazemos mais do mesmo, fazemos cada edição diferente da anterior. Estamos ampliando a estrutura para termos mais expositores e reunirmos as principais tendências do setor, mas também planejamos tornar a feira mais atrativa para as famílias”, antecipa Pandolfi.

A expectativa de boa safra para o conilon, aliada ao cenário positivo de preços, traz uma perspectiva ainda mais promissora para esta edição. “É um momento ímpar para os produtores”, avalia o presidente da cooperativa, Luiz Carlos Bastianello.

“A Feira é uma ferramenta importante para os produtores investirem em infraestrutura e tecnologia que possam otimizar as atividades nas propriedades. Esses investimentos são fundamentais para acompanhar os rumos que o agro está tomando em termos de produtividade, qualidade e efetividade, em busca de alcançar melhores resultados”, conclui Bastianello.

A programação, que ainda está sendo definida, promete temáticas variadas e atrações de renome, reforçando o caráter dinâmico e a relevância do evento para o agronegócio do norte e noroeste capixaba.

Venda de estandes

A venda dos estandes terá início a partir de 6 de março. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o setor comercial da feira, pelo telefone: 27 99601-3679.

