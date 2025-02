Feirão de Empregos começa nesta quarta (12) com mais de 400 vagas

Nesta semana, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha realiza, por meio do Sine, mais uma edição do Feirão de Empregos, com o objetivo de facilitar o acesso dos trabalhadores do município às oportunidades de emprego no mercado formal.



O evento começa nesta quarta-feira (12) e vai até sexta-feira (14), das 9h às 16h, no Acesso-D do Boulevard Shopping, em Itaparica. Ao todo, serão oferecidas mais de 400 vagas de emprego para trabalhar em empresas renomadas e de grande porte, que são parceiras do município e que atuam com destaque em atividades ligadas às áreas de comércio, indústria, logística e serviços.



A iniciativa envolve a participação de duas das maiores redes de supermercados do Estado; uma das principais empresas capixabas de construção civil, terraplenagem, drenagem, pavimentação e saneamento; um hospital filantrópico reconhecido como uma das maiores referências no Espírito Santo em urgência e emergência cardiovascular; e uma companhia que pertence ao maior grupo de mobilidade e logística da América Latina, que atende à Fábrica de Chocolates Garoto.

Como participar

Os interessados em participar deste feirão devem comparecer ao local do evento dentro do horário, levando documentos pessoais (RG e CPF) e currículos (se tiverem). As equipes do Sine ficarão responsáveis pelo atendimento – que será feito por ordem de chegada – e também pelo cadastro e encaminhamento dos candidatos para as entrevistas.

Principais vagas disponíveis



• Enfermeiro

• Técnico de enfermagem

• Técnico em segurança do trabalho

• Maqueiro

• Motorista

• Auxiliar de linha de produção

• Auxiliar de logística

• Operador de caixa

• Açougueiro

• Auxiliar de serviços gerais

• Pedreiro

• Auxiliar de pedreiro

Empregabilidade

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, este feirão reforça o compromisso da gestão municipal com a empregabilidade e o crescimento sustentável de Vila Velha:



“Nosso papel é aproximar trabalhadores e empregadores, garantindo que as vagas abertas no mercado de Vila Velha sejam preenchidas de forma rápida e eficiente por profissionais que residem no próprio município. Quando conseguimos conectar aqueles que buscam uma oportunidade com empresas que precisam contratar mão de obra, fortalecemos o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e todos ganham”, afirma Colodetti.



A diretora do Sine de Vila Velha, Gabriela Bicalho, destaca a importância de eventos como este para ampliar o acesso da população às vagas de emprego em oferta na cidade e facilitar o processo de contratação de mão de obra, por parte das empresas, de acordo com o perfil, a qualificação e a experiência dos candidatos.



“Muitas pessoas procuram uma oportunidade de trabalho, mas nem sempre sabem onde encontrá-la. Neste contexto, o feirão de empregos é um facilitador, pois concentra diversas vagas em um só lugar e agiliza o contato direto entre candidatos e empregadores. Nosso objetivo é tornar essas oportunidades cada vez mais acessíveis e eficientes para todos”, ressalta a diretora do Sine.

Serviço:

Evento: Feirão de Empregos – Vila Velha

Data: de quarta (12) a sexta-feira (14)

Horário: das 9h às 16h

Local: Acesso “D” – Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, Itaparica

Nº de vagas: mais de 400

