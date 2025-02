Festa da Penha 2025 terá bênção da chave de casa aos celulares

Em 2025 a Festa da Penha celebra 455 anos de história e fé e acontecerá entre os dias 20 e 28 de abril com o tema ”Com Maria, peregrinos de esperança”. Maior evento religioso do Espírito Santo e a terceira maior festa mariana do Brasil, a Festa da Penha oferece aos devotos uma experiência profunda de oração, fé e conexão com Deus e com a Mãe das Alegrias. A bênção dos objetos, iniciativa que começou em 2024, está confirmada para este ano, e de forma ampliada; segundo o guardião do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea.

“Durante o oitavário, que acontece todos os dias antes da missa, queremos realizar a bênção dos objetos, como fizemos no ano passado, e os fieis gostaram muito. A cada dia, os devotos serão convidados a trazer um objeto para ser abençoado. O primeiro objeto será a chave de casa, que o fiel já terá consigo. Todos os dias, orientaremos sobre o que trazer no dia seguinte para ser abençoado. Vamos abençoar fotos das famílias e até os celulares, para que possamos sempre manter uma comunicação assertiva e honesta. O evangelho é a boa nova, a boa notícia. Então, por que não abençoar o instrumento pelo qual levamos essa boa notícia? A Festa da Penha busca enfatizar essa vivência espiritual, oferecendo vigor para a caminhada de fé do capixaba”, disse.

“Nós queremos, durante a Festa da Penha, salientar, fortalecer e continuar cuidando do aspecto devocional religioso. As pessoas vão poder esperar muitos momentos de piedade popular, orações e bênçãos”, adiantou o frei.

Festa da Penha 2025

Em 2025, o Jubileu da Igreja Católica marca os 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, trazendo consigo um período de perdão e reconciliação. O lema do Jubileu, “Peregrinos de Esperança”, convida todos a redescobrir e espalhar a esperança, refletindo diretamente no tema da Festa da Penha deste ano. Esta é uma oportunidade única para os fieis fortalecerem sua relação com Deus e com a Igreja, além de renovar a fé na misericórdia e no amor de Nossa Senhora da Penha.

“‘Com Maria, peregrinos de esperança’, é com esse tema que a Festa da Penha será embalada na sua reflexão neste ano de 2025. Isso porque vivemos o jubileu de esperança, proposto pelo Papa Francisco a toda a igreja. Queremos meditar sobre esse dom, a esperança, a certeza de que apesar das dificuldades e desafios do nosso dia a dia, é a esperança que nos move. É muito oportuno celebrarmos esse dom da esperança durante a Festa da Penha. Por quê? A Festa da Penha é a celebração da festa das alegrias de Nossa Senhora. Nossa Senhora das alegrias e a grande alegria de Maria é a ressurreição de seu filho. O filho que venceu a morte e devolve a vida nova através da ressurreição”.

Segundo o Frei, essa é uma festa de esperança. “Nós também veremos a morte ser vencida pelo Senhor Jesus, que constantemente também nos convida a uma nova vida e nos convidará a vida eterna, quando aqui cumprimos a nossa peregrinação. Por isso, somos por enquanto peregrinos de esperança, buscando essa esperança que nunca acaba e que sempre vem ao nosso encontro através da palavra de Deus, do amor dos irmãos e irmãs, da eucaristia e desses momentos de festa e exultação, por isso a Festa da Penha será esse momento para reabastecer o coração de esperança e seguir adiante no caminho da vida que também tem, é claro, seus momentos de dificuldade, mas nós sabemos a dificuldade, a dor, a morte, o pecado, não tem a palavra final. A nossa esperança é a certeza de que o Senhor nos dará sempre a vida nova.”

A identidade visual da Festa em 2025 simboliza o tema de forma profunda: um caminho que passa pelo portal do Convento e leva os fieis até a imagem de Nossa Senhora da Penha, representando a jornada de fé e esperança. Uma luz emana do Menino Jesus, mostrando que Ele é o caminho e a Esperança.

A programação completa da Festa da Penha será divulgada em breve.

