Festa entre amigos termina com jovem esfaqueada em Muqui

Uma mulher foi esfaqueada durante uma confraternização entre amigos no bairro São Pedro, em Muqui, na noite do último sábado (15).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima contou que estava em uma festa na casa de conhecidos quando foi esfaqueada. Ela tentou se desviar das facadas, mas acabou atingida na região do abdômen.

A vítima foi socorrida até o hospital da cidade, entretanto, devido à suspeita de gravidez e profundidade dos ferimentos, ela foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

A PM realizou buscas na região, mas a suspeita não foi encontrada.

