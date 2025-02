PM encontra espingarda próximo a cadáver em Mimoso do Sul

Após moradores da Fazenda Santa Joana, em Mimoso do Sul, encontrarem um cadáver em uma área de mata, a Polícia Militar iniciou uma busca nas proximidades para encontrar documentos que identificassem a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi até a residência onde a suposta vítima morava em busca de documentos que comprovassem a identidade do senhor. Entretanto, no local, foi encontrada uma espingarda cartucheira de recarga manual, conhecida como espingarda ‘soca-soca’, além de dois frascos de chumbo, dois frascos de pólvora e um frasco de espoletas.

O material apreendido foi entregue à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

