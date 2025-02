Findes destaca inovação do estado no setor de rochas ornamentais

A Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) desembarca em São Paulo para a primeira edição da Marmomac Brazil, que acontece entre os dias 18 e 20 de fevereiro, a partir das 10 horas, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo. Para a feira, considerada uma das mais importantes do mundo no segmento de pedras naturais, a Federação leva a sua expertise em inovação e tecnologia para o setor industrial, por meio da parceria entre o Findeslab e o Senai-SP, além de uma comitiva liderada pelo presidente Paulo Baraona.

A presença na Marmomac não se dá somente pela relevância e tradição da feira, com mais de cinco décadas de realização em Verona, na Itália: trata-se de um marco histórico para o setor no Brasil, já que essa será a primeira vez que o evento acontece fora de um destino europeu. Para esta primeira edição da Marmomac Brazil, são estimadas a participação de 200 marcas expositoras, das quais 45% são representantes do Espírito Santo.

O país é o quarto maior produtor e o quinto maior exportador mundial de rochas naturais. Além disso, o Espírito Santo é um expoente quando o assunto é rochas ornamentais, sendo responsável por 80% das exportações brasileiras de mármore e granito.

Potencial capixaba

“Estamos indo à Marmomac não apenas para mostrar mais sobre a produção de pedras naturais no Espírito Santo, mas também para apresentar todo o potencial que o nosso Estado tem para esse setor. As indústrias capixabas estão preparadas para ultrapassar novas fronteiras e mostrar para o mercado novos produtos”, destaca o presidente da Findes, Paulo Baraona.

Segundo os dados divulgados pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), somente em 2024, as exportações de rochas naturais produzidas em solo capixaba totalizaram mais de US$ 1 bilhão (de dólares), o que representou um crescimento de 12,7% na comparação com 2023. O setor capixaba de rochas ornamentais se destaca pela inovação e pelo alto valor agregado de seus produtos.

De acordo com presidente do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins, as indústrias capixabas do segmento, presentes em todos os municípios do Estado, geram cerca de 13% dos empregos industriais locais.

“O setor de rochas naturais no Espírito Santo é responsável por aproximadamente 10% do PIB estadual. Ele representa 30% dos postos de trabalho gerados pelo segmento no Brasil e 52% da mão de obra com nível superior contratada pelo setor em todo o país. Temos certeza de que ações como a Marmomac Brazil e várias outras em curso por intermédio do Centrorochas, se converteram em desenvolvimento, agregando valor não apenas à economia, mas também à sociedade capixaba e brasileira”, comenta.

Programação

O estande da Findes na Marmomac Brazil foi pensado para oportunizar networking, promover novos negócios e levar conteúdos relevantes para a feira, contando com um miniauditório para a realização de palestras e debates sobre tecnologia, sustentabilidade e tendências do mercado global, em parceria com o Senai-SP.

Durante os dias de feira, o público poderá participar de experiências práticas e informativas que destacarão as soluções do Findeslab em Lean Manufacturing, descarbonização, automação industrial e desenvolvimento de fornecedores, conectando inovação, competitividade e sustentabilidade às demandas do setor de rochas.

Sobre a Marmomac

A Marmomac Brazil acontece de 18 a 20 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo. Sob a temática “Stones Takes the Stage” (“Pedras Sobem ao Palco”, em tradução livre), a feira ocupará uma área de 14 mil metros quadrados, reunirá cerca de 200 marcas expositoras e tem expectativa de atrair 15 mil visitantes de mais de 60 países. A realização é da Milanez & Milaneze, empresa do grupo italiano Veronafiere.

Outro ponto alto da feira será o projeto de rodadas de negócios, organizado em parceria com o projeto It’s Natural – Brazil Natural Stone, programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centrorochas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Um grupo de jornalistas estrangeiros de veículos segmentados, arquitetos e compradores internacionais virá ao Brasil a convite do projeto para participar da Marmomac Brazil, em São Paulo, onde acontecerão as rodadas de negócios.

“Além disso, aproveitarão a oportunidade para visitar o Espírito Santo e conhecer o arranjo produtivo local, com visitas a empresas para acompanhar, na prática, o processo de extração de materiais (visita a pedreiras), indústrias para entender o processo de beneficiamento, a tecnologia empregada e os avanços em sustentabilidade, além de showrooms para vivenciar a aplicação dos materiais naturais”, detalha o presidente do Centrorochas, Tales Machado.

